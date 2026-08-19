Сила в правде
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Сила в правде

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Производство рекламно-полиграфической продукции: как цех превращает макет в тираж

Производство рекламно-полиграфической продукции: как цех превращает макет в тираж

Цех превращает макет в тираж через бумагу, печать и отделку. В обзоре — виды рекламно-полиграфической продукции, офсет, цифра, широкоформат, УФ-печать, допечатная подготовка и послепечатная обработка без рекламной обёртки.

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