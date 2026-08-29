Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов обратился к одному из судей матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) в подтрибунном помещении.
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