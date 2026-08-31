АвтоВАЗ раскрыл, какой автомобиль получит новые двигатели

Первой моделью, которая получит новые двигатели, станет Lada Azimut. Об этом сообщили в пресс-службе компании АвтоВАЗ «Российской газете».
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