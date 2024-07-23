Белый дом объявил о возвращении Байдена на рабочее место: главное за сутки

ВАШИНГТОН, 23 июля, ФедералПресс. Латвия доставила Украине более 500 дронов, в Госдуме предложили усилить дисциплинарные меры военных СВО и их наказание, ВСУ готовят «вылазки» в приграничные российские села – в обзоре «ФедералПресс».