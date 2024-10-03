Axios: целью ЦАХАЛ в Бейруте был назначенный приемник Насраллы

REUTERS/Азиз Тахер Репортер агентства Axios Барак Равид заявил, что целью Армии обороны Израиля во время атаки на Бейрут на самом деле был Хашем Сефиеддин – назначенный приемник убитого ранее лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии