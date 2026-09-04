Сотрудники ТЦК сбили на машине двухлетнего ребенка в Одессе

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) попытались мобилизовать мужчину и сбили его двухлетнего ребенка.
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