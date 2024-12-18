В Петербурге похолодало до -16,3. Это рекорд с начала нынешней зимы

Как сообщил 18 декабря ведущий специалист метеоцентра "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале, самые низкие температуры с начала нынешней зимы были зафиксированы метеорологами Петербурга во вторник и в среду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии