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Мировое обозрение

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«В 12 раз больше»: Дальневосточные рыбаки нарастят вылов рыбы до 56,5 тыс. тонн в 2026 году

«В 12 раз больше»: Дальневосточные рыбаки нарастят вылов рыбы до 56,5 тыс. тонн в 2026 году

Дальневосточная рыбопромышленная компания (ДРУК) анонсировала на Восточном экономическом форуме амбициозный план: в 2026 году объем добычи вырастет более чем в 12 раз относительно текущего сезона.

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