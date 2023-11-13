Врач Демьяновская объяснила, как справиться с болью при невралгии тройничного нерва

Невралгия тройничного нерва, или, как ее еще называют не совсем правильно, неврит, — это заболевание, при котором у человека регулярно возникают приступы острой жгучей односторонней боли в области глаза, зубов, десен, носа, щеки, виска, за ушами.
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