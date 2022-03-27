Телеканал "КРЫМ 24"

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Порядка 100 беженцев из Украины приехали в Крым

Порядка 100 беженцев с Украины приехали в Крым. Как передаёт корреспондент «Крым 24», среди прибывших есть и россияне.

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