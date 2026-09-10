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ФедералПресс

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Пермский край получит 247 млн рублей из федеральной казны на капремонт учреждений культуры

Пермский край получит 247 млн рублей из федеральной казны на капремонт учреждений культуры

ПЕРМЬ, 10 сентября, ФедералПресс. Прикамье получит 247 миллионов рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт учреждений культуры в Кунгуре, Добрянке, Горнозаводске, Ильинском и Кочево.

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