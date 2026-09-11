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ИА Регнум

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Путин: происходящее в Европе стало итогом системных ошибок западных глобалистов

Путин: происходящее в Европе стало итогом системных ошибок западных глобалистов

Всё, что сейчас происходит в Европе, стало результатом системных ошибок западных глобалистов. С таким заявлением 11 сентября выступил президент России Владимир Путин.

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