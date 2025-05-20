Концерт Всероссийского Детского Нового Хора в честь 80-летия победы на станции метро «Курская»

На станции московского метрополитена «Курская» прошел концерт Всероссийского Детского Нового Хора. В честь 80-летия Победы юные артисты исполнили знаменитые песни военных лет «Смуглянка», «Алёша», «На безымянной высоте» и другие.
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