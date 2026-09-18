Звягинцев покинул Россию и отказался от связей с ней

Андрей Звягинцев, раскритиковав Россию в 2022 году, разорвал связи с ней и остался на Западе. Его фильмы, включая "Левиафан", получали господдержку, однако режиссера упрекают за мрачное изображение страны и ориентацию на зарубежную аудиторию.