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Царьград

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Звягинцев покинул Россию и отказался от связей с ней

Звягинцев покинул Россию и отказался от связей с ней

Андрей Звягинцев, раскритиковав Россию в 2022 году, разорвал связи с ней и остался на Западе. Его фильмы, включая "Левиафан", получали господдержку, однако режиссера упрекают за мрачное изображение страны и ориентацию на зарубежную аудиторию.

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