Артюхов обсудил с Чернышенко развитие в России волейбола на снегу

Глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежь и дети» Дмитрий Артюхов встретился с зампредседателя правительства России Дмитрием Чернышенко и обсудил с ним развитие на Ямале спорта, науки, образования, туризма и молодежной политики.
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