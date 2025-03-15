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Земский Вестник

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  • Александр Самбур
    еще есть люди которые верят этому чёрту   ?🇷🇺🏋️‍♀️ Евгени...
  • YYYYYYY XXXXXXX
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  • Svetlana Kuzmina
    Ну какие же это дроны, если немцы не смогли ничего обнаружить? Это явно НЛО.😆😜Неизвестные дроны...
17 Марта в 17:30 в Артемовской ДШИ состоится музыкально - литературный вечер

17 Марта в 17:30 в Артемовской ДШИ состоится музыкально - литературный вечер, посвященный Великой Княгине Елизавете Федоровне.

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