Танцы, экскурсии, интерактивы. Что увидят участники ´Библиотечного лета´ в НББ.

Фото Национальной библиотеки9 августа, Минск/Корр. БЕЛТА/. В Национальной библиотеке Беларуси 10 августа впервые пройдет бал ´Библиотечное лето´, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором аналитической информации по культуре и искусству информационно-аналитического отдела Национальной библиотеки Беларуси Нина Литвинко.
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