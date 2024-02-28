Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

851 подписчик

Сотрудники полиции столичного метро привлекли к административной ответственности гражданина, нарушившего правила поведения на транспорте

Сотрудники полиции столичного метро привлекли к административной ответственности гражданина, нарушившего правила поведения на транспорте

«В ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет сотрудники полиции выявили видеоролик, на котором запечатлено, как молодой человек лег на межвагонный переход электропоезда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх