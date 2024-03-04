SpaceX протестировала работу обычных смартфонов в сети Starlink

В социальных сетях США снимок лесной окрестности Санта-Крус стал невероятно популярным. Все потому, что эта фотография была впервые в мире передана через спутниковую сеть Starlink с обычного смартфона потребительского уровня.
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