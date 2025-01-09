Французское влияние в Западной Африке клонится к закату

Охваченные гражданскими конфликтами и насильственным экстремизмом страны Сахеля остаются суверенными только благодаря присутствию французских войск, заявил недавно президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая 6 января перед зарубежными послами Пятой республики.
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