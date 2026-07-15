Русский Днепроп...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русский Днепропетровск

182 подписчика

Современная руина Украины несравнима по масштабам с руиной XVII века

Современная руина Украины несравнима по масштабам с руиной XVII века

Михаил Задорожный 14 июля 2026 г.   Слово «руина» было введено в оборот историками применительно к событиям 1657 – 1687 годов на территории Войска ….

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии