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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Личка о шансах Гладышева на «Золотой мяч» в будущем: «Зависит от желания игрока. Многие из маленьких команд пробивались в клубы мирового уровня. Например, Недвед» 

— Имеет ли Гладышев шансы когда‑нибудь выиграть «Золотой мяч»? — Зависит от желания игрока и от того, какие цели перед собой ставит футболист.

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