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Бот в помощь. Бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» рассказал, как сэкономить на платной подписке Telagram при помощи бота

Бот в помощь. Бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» рассказал, как сэкономить на платной подписке Telagram при помощи бота

Платная подписка Telegram Premium может быть активирована дешевле стандартных 449 рублей в месяц. Как это сделать — рассказал бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» Георгий Лобушкин сообщил в своем Telegram-канале.

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