Зимние праздники все ближе: Ёлки готовят к продаже

Приближаются зимние праздники, и питомники страны готовы продать более 50 тысяч елей. Представители «Moldsilva» говорят, что продажи натуральных елей из года в год снижаются, хотя цены на елку начинаются от 100 леев.
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