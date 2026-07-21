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Ротенберг о Дне хоккея: «Это национальный вид спорта. Страна выиграла девять Олимпиад – с нетерпением ждем возвращения, чтобы снова защищать честь России»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг  прокомментировал утверждение Дня хоккея в России.

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