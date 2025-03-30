Весна - мусором красна? С приходом тепла город "расцветает". только вместо цветов на зеленых полянках появляются разноцветные фантики, бутылки и прочий мусор.
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Весна - мусором красна? С приходом тепла город "расцветает". только вместо цветов на зеленых полянках появляются разноцветные фантики, бутылки и прочий мусор.