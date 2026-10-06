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Росстат оценил безработицу в России в сентябре в 2,1-2,2%

Росстат оценил безработицу в России в сентябре в 2,1-2,2%

Уровень безработицы в России в сентябре 2026 года оставался на рекордно низкой отметке - в диапазоне 2,1-2,2%.

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