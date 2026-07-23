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Воронежские новости

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Борщевик в Воронеже обезглавили

Борщевик в Воронеже обезглавили

Читатель сообщил о ситуации на основной плантации борщевика в лесном массиве у улицы Крынина. Сорняк, который годами угрожал окрестностям, наконец-то лишился верхней части – соцветий-зонтиков, способных дать до 150 тыс.

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