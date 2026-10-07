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Крымская газета

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Глава Крыма поздравил Президента России Владимира Путина с днём рождения

Глава Крыма поздравил Президента России Владимира Путина с днём рождения

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил Президента России Владимира Путина с днём рождения. Он отметил, что Владимир Владимирович возглавил государство в критический период истории, когда страна подошла к грани утраты суверенитета и распада.

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