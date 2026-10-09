Дмитрию Чернышенко и Рустаму Минниханову представили российские ИИ-решения для науки и образования

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрели выставку решений искусственного интеллекта в образовании и науке, организованную в рамках форума «Цифровые дни Иннополиса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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