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Дмитрию Чернышенко и Рустаму Минниханову представили российские ИИ-решения для науки и образования

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрели выставку решений искусственного интеллекта в образовании и науке, организованную в рамках форума «Цифровые дни Иннополиса».

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