Певец Алексей Глызин победил в четвертом сезоне телешоу "Суперстар"

Победителем четвертого сезона вокального телешоу "Суперстар" стал певец Алексей Глызин. В финале оказались четыре конкурсанта: первое место делили между собой Глызин и Игорь Наджиев, в то время как Феликс Царикати и Кай Метов отставали от лидеров всего на два балла.