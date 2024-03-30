Неизвестный захватил кафе с заложниками в Нидерландах

Неизвестный напал на кафе в нидерландском городе Эде, взял заложников и забаррикадировался внутри. По данным журналистов, прибывшие на место силовики и экстренные службы спешно эвакуировали жителей расположенных поблизости 150 жилых домов.
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