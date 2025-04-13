Беженцы с Украины не должны получать больше помощи, чем другие, заявили в правительстве Австрии

Беженцы с Украины не должны получать больше помощи, чем люди из других стран. Об этом сообщила министр по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции Австрии Клаудиа Плакольм в воскресенье, 13 апреля 2025 года.
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