Жителю Крыма вынесли приговор за лишение свободы и угрозу убийством. Мужчина старый, приговор мягкий.
Селянин содержал сожительницу в подвале для овощей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Вот от этого и безнаказаность,всё хуил выгораживаем.Вставьте его дрын в разетку больще бабы не захочет!
Ответить
14 час.
Eduard
Как только дело касается мужчин и женщин суд почему-то всегда за хуил! Закон лишний,или старый пердун такая незаменимая личность,что жить без него не сможем?
Ответить
14 час.
Eduard
Какие у нас запреты? Кто их проверяет куда он ходит или звонит,это не Америка!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии