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Селянин содержал сожительницу в подвале для овощей

Селянин содержал сожительницу в подвале для овощей

Жителю Крыма вынесли приговор за лишение свободы и угрозу убийством. Мужчина старый, приговор мягкий.

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Комментарии
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Eduard
Вот от этого и безнаказаность,всё хуил выгораживаем.Вставьте его дрын в разетку больще бабы не захочет!
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14 час.
Eduard
Как только дело касается мужчин и женщин суд почему-то всегда за хуил! Закон лишний,или старый пердун такая незаменимая личность,что жить без него не сможем?
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14 час.
Eduard
Какие у нас запреты? Кто их проверяет куда он ходит или звонит,это не Америка!
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14 час.

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