Селянин содержал сожительницу в подвале для овощей

Eduard Вот от этого и безнаказаность,всё хуил выгораживаем.Вставьте его дрын в разетку больще бабы не захочет!

Eduard Как только дело касается мужчин и женщин суд почему-то всегда за хуил! Закон лишний,или старый пердун такая незаменимая личность,что жить без него не сможем?