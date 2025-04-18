«Нужно ломать психологию второстепенного участника большой игры»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» проводит очередной сложный сезон. Прошлым летом он в очередной раз поменял руководство спортивного блока, а осенью в пятый раз за три года сменил главного тренера — вместо Саши Илича пришел Виктор Гончаренко.
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