«Нужно ломать психологию второстепенного участника большой игры»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» проводит очередной сложный сезон. Прошлым летом он в очередной раз поменял руководство спортивного блока, а осенью в пятый раз за три года сменил главного тренера — вместо Саши Илича пришел Виктор Гончаренко.