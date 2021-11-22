Гимаев-младший про Овечкина: «Он в 36 лет выдал лучший старт в карьере. Это о многом говорит»

Бывший защитник клубов КХЛ, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший ответил на вопрос об игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

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