Приграничные территории вытеснили Омскую область из пятерки регионов с самой высокой миграционной убылью.
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Приграничные территории вытеснили Омскую область из пятерки регионов с самой высокой миграционной убылью.