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Получил пулю в сердце, отстрелял два рожка и сам пришёл к медикам: Врачи изумились - с такими ранениями не выживают

Получил пулю в сердце, отстрелял два рожка и сам пришёл к медикам: Врачи изумились - с такими ранениями не выживают

Военнослужащие уверены, что сослуживцу помогали высшие силы – иначе невозможно объяснить, каким образом он, получив пулю в сердце, продолжил отстреливаться от противника, выпустив два рожка, а после ещё и на своих двоих дошёл до медиков.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Богу этот воин нужен ещё для других дел, поэтому Он его и бережёт.
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11 час.
ТН
Татьяна Новикова
Здоровья войну и дальнейшей защиты от бога!
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7 час.

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