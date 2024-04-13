Экс-спикер Генштаба ВСУ Селезнев допустил возможность мобилизации женщин

Бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, комментируя возможную мобилизацию женщин в украинские войска, заявил, что всем гражданам страны необходимо будет взять в руки оружие при эскалации ситуации в зоне боевых действий.