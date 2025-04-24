Представитель Запорожской АЭС Яшина: станция является собственностью России

Запорожская атомная электростанция (АЭС) является собственностью России. Об этом заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, комментируя публикацию американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) о возможной передаче контроля над объектом США, сообщает РИА Новости.
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