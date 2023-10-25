Директор УФПС Орловской области Илья Кравцов: «Кто больше людей приведёт — получит приз»

В региональных почтовых отделениях имеется большое количество вакансий. Деятельность Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Орловской области АО «Почта России» рассмотрели сегодня, 24 октября, на аппаратном совещании в администрации области.
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