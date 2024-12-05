Пресс-подход «Будущее строительного надзора: законодательные инициативы и практика применения»

фото: РИА Новости/Евгений Биятов Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-подхода «Будущее строительного надзора: законодательные инициативы и практика применения» Журналистам рассказали о работе органов государственного строительного надзора, перспективах развития отрасли.
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