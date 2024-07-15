Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Возвращение "Лошарика" отложено, но дело его живет. Сонары и кабели НАТО с глубин опять пропадают. Уже третий резонансный случай за 3 года

Возвращение "Лошарика" отложено, но дело его живет. Сонары и кабели НАТО с глубин опять пропадают. Уже третий резонансный случай за 3 года

Вот так аккуратно был перерезан норвежский суперкабель для слежения за российскими субмаринами. Фото Блумберг Начнем с краткого экскурса в недавнюю историю.

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Комментарии
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Александр Симаков
Днём лошарик стоит на ремонте, а ночью его выпускают &quot;пастись&quot; на просторы мирового оекана&quot;. Или ещё один вариант - макет Лошарика из пенопласта  для отвода глаз стоит в доке &quot;на ремонте&quot;, а настоящий Лошарик давно отремонтирован и гуляет по просторам мирового океана. И третий вариант - настощий Лошарик действительно стоит на ремонте, а какой-нибудь не менее  настоящий,  более эффективный  и более секретный Лошарик-2, -3 или вообще  - 11, гуляет по просторам мирового океана.  И тырит вражеские кабели. 😀
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18 час.
авдей НА
Так и надо Великое государство должно быть великой во всем
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11 час.

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