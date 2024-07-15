Возвращение "Лошарика" отложено, но дело его живет. Сонары и кабели НАТО с глубин опять пропадают. Уже третий резонансный случай за 3 года

Александр Симаков

Днём лошарик стоит на ремонте, а ночью его выпускают "пастись" на просторы мирового оекана". Или ещё один вариант - макет Лошарика из пенопласта для отвода глаз стоит в доке "на ремонте", а настоящий Лошарик давно отремонтирован и гуляет по просторам мирового океана. И третий вариант - настощий Лошарик действительно стоит на ремонте, а какой-нибудь не менее настоящий, более эффективный и более секретный Лошарик-2, -3 или вообще - 11, гуляет по просторам мирового океана. И тырит вражеские кабели. 😀