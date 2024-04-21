"На кой мне ваша Пермь": Жизнь и высказывания сбежавших за границу детей действующих чиновников

В то время как политики и чиновники высокопарно вещают о патриотизме и рассказывают, как правильно воспитывать русскую молодёжь, их собственные отпрыски давно осели за границей и связи с Родиной и своим народом давно не чувствуют.
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