При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб один человек

Один человек погиб в результате обстрела Донецка. Зафиксировано прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Кулемзин.
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