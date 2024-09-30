Кого в России не затронет повышение утильсбора — рассказываем

C 1 октября вступает в силу постановление Правительства РФ, предусматривающее поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и некоторые виды дорожно-строительной техники.
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