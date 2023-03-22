Экс-советник Трампа Болтон назвал образование союза России и КНР более серьезной проблемой для Запада, чем конфликт на Украине

Джон Болтон, бывший советник 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, назвал формирование союза между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой более серьезной проблемой для Запада, чем украинский конфликт.
Популярные статьи
- Медведев об ордере МУС на арест Путина: нет необходимости объяснять, где следует воспользоваться этим документом
- Евгения Ройзмана задержали за репост экстремистской символики
- Захарова предложила МУС оценить слова экс-президента США Буша, заявившего, что «миссия Украины - убить как можно больше русских»
Свежие комментарии