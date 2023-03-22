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Экс-советник Трампа Болтон назвал образование союза России и КНР более серьезной проблемой для Запада, чем конфликт на Украине

Экс-советник Трампа Болтон назвал образование союза России и КНР более серьезной проблемой для Запада, чем конфликт на Украине

Джон Болтон, бывший советник 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, назвал формирование союза между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой более серьезной проблемой для Запада, чем украинский конфликт.

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