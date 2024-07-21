Максим Фадеев намерен лишить Глюкозу псевдонима через суд за ее поведение

Концерт Натальи Чистяковой-Ионовой в Красноярске вызвал огромный резонанс в соцсетях. На певицу и киноактрису, выступающую под псевдонимом «Глюкоза», обрушились с критикой фанаты и общественники по причине появления на сцене в странном состоянии.