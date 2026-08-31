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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о ротации в «Реале»: «Я могу показать, что доверяю всем. С разочарованием игроки должны справляться сами»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью высказался о реакции футболистов на ротацию. Вчера мадридцы разгромили «Малагу» в домашнем матче 3-го тура Ла Лиги (4:0).

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