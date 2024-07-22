Сладости и фастфуд повышают риск рака кишечника

На это указали последние исследования ученых Исследователи из колледжа при Ирландском национальном университете в Корке выявили тесную связь между употреблением ультра-обработанных продуктов и повышенным риском развития рака кишечника.
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